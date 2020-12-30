Коронавирус на Херсонщине: за сутки обнаружили 170 инфицированных, когда выздоровели почти 600 человек

“За последние сутки проведено 931 ПЦР-исследования и 841 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 170 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 9 детей и 6 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “148 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 22 человека”.

Отмечается, что за сутки умерли восемь человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — добавляется в сообщении.

В области за сутки выявлено 578 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 17 472 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 8350 человек побороли недуг;

— 8673 человека инфицированы COVID-19;

— 449 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 037 362 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 081 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.