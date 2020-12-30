Коронавірус на Херсонщині: за добу виявили 170 інфікованих, коли одужало майже 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 170 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 та зафіксовано 578 одужань за добу. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
“За останню добу проведено 931 ПЛР-дослідження та 841 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 170 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 9 дітей та 6 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
У ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “148 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 22 особи”.
Зазначається, що за добу померли вісім осіб. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — додається у повідомленні.
У області за добу є 578 одужань.
“Тож наразі в області 17 472 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 8350 людей побороли недуг;
— 8673 людини інфіковані COVID-19;
— 449 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 037 362 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 081 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.