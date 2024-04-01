Корабли рф существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря - Гуменюк

Российские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, однако ракетная угроза с моря никуда не делась. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы констатируем, что вражеские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, не проявляют активности, но объективно мы понимаем, что опасность, в частности ракетная угроза с моря никуда не делась. Потому что общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой - сказала Гуменюк.

По ее словам, сегодня ракетоносители все заведены в пункт базирования. Она отметила, что пункт базирования по информации британской разведки укрепляется, уплотняется. Также осуществляется охрана и оборона его входной части.

Большую часть времени корабельный, катерный состав находится именно в пункте базирования и разоблачение надводной обстановки осуществляет преимущественно радиолокационным способом изнутри пункта базирования. Зато враг усилил активность беспилотных разведчиков, которыми собирает информацию - рассказала Гуменюк.

Дополнение

По данным британской разведки, рф установила четыре баржи на входе в бухту Новороссийска с целью защиты своих кораблей от украинских надводных дронов.