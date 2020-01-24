Коньяк: о выдержке, классификации и стоимости напитка

Так, одним из важнейших факторов, который влияет на цену напитка, является его выдержка. Возрастом коньяка называют срок его выдержки в бочках, или же срок выдержки наиболее молодого спирта, который использовался в купаже.

Французская классификация коньяка разделяет напитки так:

V.S. – выдержка от двух лет;

Superior – три года;

V.S.O.P. – четыре года;

V.V.S.O.P. – пять лет;

X.O. – от шести лет.

Французское законодательство не дает отдельной маркировки коньякам с выдержкой более 6 лет, поскольку считает, что срок выдержки более старых напитков нельзя будет проверить при помощи дегустации.

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В то же время, коньяки, которые производятся на постсоветском пространстве, разделяются на три категории:

- Коллекционные;

- Марочные;

- Ординарные.

Так, ординарные коньяки отмечаются звездочками, каждая из которых означает один год выдержки. Коллекционные коньяки имеют выдержку не меньше 23-х лет.

Согласно технологии производства для создания 1 литра виноградного бренди (которым, по сути, является коньяк) нужно примерно 10 литров вина, а также выдержка на протяжении нескольких лет. Этот факт легко объясняет, почему коньяк не может дешево стоить.

Напомним, по данным Госстата, украинцы отдают предпочтение именно украинским коньякам. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время как импортируемого — вдвое меньше (33,6%).

По данным исследований MMI (компания TNS) в 2019 году, в ТОП-5 по знаниям брендов коньяка вошли KOKTEBEL, Шустов, Гринвич, Жан-Жак, Таврия, а по потреблению - Шустов, KOKTEBEL, Таврия, Ужгородский и Шабо.