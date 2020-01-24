Коньяк: про витримку, класифікацію та вартість напою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У вітчизняних супермаркетах представлений досить великий асортимент коньяків. Вартість однієї пляшки напою об'ємом 0,5 л варіюється в межах 97 грн - 2 тис. грн. При виборі коньяку важливо звернути увагу на класифікацію напою. І тільки після цього - на вартість продукту, яка прямо залежить від витримки коньяку, передає УНН.
Так, одним з найважливіших факторів, який впливає на ціну напою, є його витримка. Віком коньяку називають термін його витримки в бочках, або ж термін витримки наймолодшого спирту, який використовувався в купажі.
Французька класифікація коньяку розділяє напої так:
VS - витримка від двох років;
Superior - три роки;
VSOP - чотири роки;
VVSOP - п'ять років;
XO - від шести років.
Французьке законодавство не дає окремого маркування коньяків з витримкою більше 6 років, оскільки вважає, що термін витримки старіших напоїв не можна буде перевірити за допомогою дегустації.
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У той же час, коньяки, які виробляються на пострадянському просторі, поділяються на три категорії:
- Колекційні;
- Марочні;
- Ординарні.
Так, ординарні коньяки відзначаються зірочками, кожна з яких означає один рік витримки. Колекційні коньяки мають витримку не менш 23-х років.
Відповідно до технології виробництва, для створення 1 літра виноградного бренді (яким, по суті, є коньяк) потрібно приблизно 10 літрів вина, а також витримка протягом декількох років. Цей факт легко пояснює, чому коньяк не може дешево коштувати.
Нагадаємо, за даними Держстату, українці надають перевагу саме українським коньякам. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, у той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).
За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за відомістю брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.