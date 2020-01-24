Коньяк: про витримку, класифікацію та вартість напою

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 4994 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 186935 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 138176 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 120680 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 127651 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 145806 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146620 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230786 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217520 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187660 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
54%
Популярнi новини

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 19781 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 17897 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 17122 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 9076 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 15954 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 186953 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 175049 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 294171 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 316252 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 397744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 5650 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 4388 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57335 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 40110 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54313 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Коньяк: про витримку, класифікацію та вартість напою

Київ • УНН

 • 218674 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У вітчизняних супермаркетах представлений досить великий асортимент коньяків. Вартість однієї пляшки напою об'ємом 0,5 л варіюється в межах 97 грн - 2 тис. грн. При виборі коньяку важливо звернути увагу на класифікацію напою. І тільки після цього - на вартість продукту, яка прямо залежить від витримки коньяку, передає УНН.

Коньяк: про витримку, класифікацію та вартість напою

Так, одним з найважливіших факторів, який впливає на ціну напою, є його витримка. Віком коньяку називають термін його витримки в бочках, або ж термін витримки наймолодшого спирту, який використовувався в купажі.

Французька класифікація коньяку розділяє напої так:

VS - витримка від двох років;

Superior - три роки;

VSOP - чотири роки;

VVSOP - п'ять років;

XO - від шести років.

Французьке законодавство не дає окремого маркування коньяків з витримкою більше 6 років, оскільки вважає, що термін витримки старіших напоїв не можна буде перевірити за допомогою дегустації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історія і вікові традиції коньяку: скільки випивали Наполеон і Рузвельт

У той же час, коньяки, які виробляються на пострадянському просторі, поділяються на три категорії:

- Колекційні;

- Марочні;

- Ординарні.

Так, ординарні коньяки відзначаються зірочками, кожна з яких означає один рік витримки. Колекційні коньяки мають витримку не менш 23-х років.

Відповідно до технології виробництва, для створення 1 літра виноградного бренді (яким, по суті, є коньяк) потрібно приблизно 10 літрів вина, а також витримка протягом декількох років. Цей факт легко пояснює, чому коньяк не може дешево коштувати.

Нагадаємо, за даними Держстату, українці надають перевагу саме українським коньякам. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, у той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).

За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за відомістю брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48