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Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидировали в Киеве

Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидировали в Киеве

Киев • УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 180 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Правоохранители установили организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Оборот "конверта" за период деятельности составлял 180 млн грн, а убытки государства от работы указанной организации в виде неуплаты налогов составили более 30 млн грн. По факту дела было открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по местам проживания организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн. грн., первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерную технику, средства связи, печати и факсимилье подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карточки и тому подобное.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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