Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидировали в Киеве

Правоохранители установили организаторов и участников, которые с целью прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд транзитных и фиктивных предприятий, используя которые, в период с 2015 года по настоящее время предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные путем документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Оборот "конверта" за период деятельности составлял 180 млн грн, а убытки государства от работы указанной организации в виде неуплаты налогов составили более 30 млн грн. По факту дела было открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по местам проживания организаторов и участников "конверта", а также в офисных помещениях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 1,9 млн. грн., первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерную технику, средства связи, печати и факсимилье подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидента), банковские карточки и тому подобное.

Сейчас продолжаются следственные действия.