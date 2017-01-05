Конвертаційний центр обігом 180 млн грн ліквідували у Києві

Правоохоронці встановили організаторів та учасників, які з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили та придбали низку транзитних та фіктивних підприємств, використовуючи які, в період з 2015 року по теперішній час надавали послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Обіг “конверту” за період діяльності становив 180 млн грн, а збитки держави від роботи вказаної організації у вигляді несплати податків становили понад 30 млн грн. За фактом справи було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання організаторів та учасників “конверту”, а також в офісних приміщеннях вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму понад 1,9 млн грн., первинні бухгалтерські документи транзитних та фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, печатки та факсимільє підконтрольних підприємств(у т.ч. нерезидента), банківські картки тощо.

Наразі тривають слідчі дії.