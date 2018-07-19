Контрразведка ООС задержала союзницу боевиков "ДНР"

"Силовики установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии" и под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, проявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру "ДНР", - говорится в сообщении.



Как отмечается, разочаровавшись в идеях "Русского мира", под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских бандформирований и с началом активных действий Вооруженных Сил Украины по освобождению украинских городов, "ополченка" самовольно оставила службу.



По материалам военной контрразведки относительно указанной гражданки Украины открыто уголовное производство и ей объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержана сотрудничает со следствием.



Напомним, задержано участника террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.



