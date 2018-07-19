Контррозвідка ООС затримала поплічницю бойовиків "ДНР"

"Силовики встановили, що 43-річна мешканка Слов’янська в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди, разом із чоловіком добровільно приєдналася до "ополчення Новоросії" та під керівництвом бойовиків, один з яких мав позивний "Хміль", здійснювала фільтраційні заходи в Слов’янську та Краматорську, виявляла патріотично налаштованих громадян України та доправляла їх до комендатури "ДНР", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, розчарувавшись в ідеях "Русского миру", під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських банд формувань та з початком активних дій Збройних Сил України зі звільнення українських міст, "ополченка" самовільно полишила службу.



За матеріалами військової контррозвідки стосовно вказаної громадянки України відкрито кримінальне провадження та їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Наразі затримана співпрацює зі слідством.



Нагадаємо, затримано учасника терористичної організації “ДНР”, який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об’єднаних сил.



