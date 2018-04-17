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Контрактник торговал гранатометами и гранатами

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Военная прокуратура задержала военнослужащего-контрактника 1 отдельной танковой бригады ОК "Пивнич" за сбыт боеприпасов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Контрактник торговал гранатометами и гранатами

По информации пресс-службы, 4 апреля контрактник продал гражданскому за 3200 грн 2 гранаты РГД-5, 3 гранаты Ф-1, и 138 патронов калибра 7,62 мм.

Затем, как отметили в прокуратуре, 17 апреля он реализовал два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, за которые получил "плату" в сумме 18 600 гривен, однако сразу же был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание проводилось следователями Черниговского районного отделения Черниговского ОП ГУНП в Черниговской области совместно с работниками Управления СБ Украины в Черниговской области во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках осуществления досудебного расследования уголовного производства по ст. 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

По предварительной информации, учитывая прохождения подозреваемым службы в составе подразделений воинской части в зоне АТО, боеприпасы были доставлены последним именно с территории проведения операции.

Оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 263 ч. 1 УК Украины и по дополнительной квалификации его действий по ст. 410 ч. 3 УК Украины, а также избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на имущество.

Как сообщал УНН, военной прокуратурой Николаевского гарнизона совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции и работниками УСБ Украины в Николаевской области 15 апреля на взяточничестве разоблачен командир роты одной из воинских частей Николаевской области.

Украинские Национальные Новости

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