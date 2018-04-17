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Контрактник торгував гранатометами та гранатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Військова прокуратура затримала військовослужбовця-контрактника 1 окремої танкової бригади ОК “Північ” за збут боєприпасів, передає УНН з посиланням на повідомлення пре-служби військової прокуратури Центрального регіону України.

Контрактник торгував гранатометами та гранатами

За інформацією прес-служби, 4 квітня контрактник продав цивільному за 3200 грн 2 гранати РГД-5, 3 гранати Ф-1, та 138 патронів калібру 7,62 мм.

Потім, як зазначили у прокуратурі, 17 квітня він реалізував два гранатомети: РПГ-18 та РПГ-26, за які отримав “платню” у сумі 18 600 гривень, проте одразу ж був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримання проводилося слідчими Чернігівського районного відділення Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області спільно з працівниками Управління СБ України в Чернігівській області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження за ст. 263 ч. 1 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

За попередньою інформацією, враховуючи проходження підозрюваним служби в складі підрозділів військової частини в зоні АТО, боєприпаси були доставлені останнім саме з території проведення операції.

Зброю, боєприпаси та грошові кошти вилучено. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ст. 263 ч. 1 КК України та щодо додаткової кваліфікації його дій за ст. 410 ч. 3 КК України, а також обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту та накладення арешту на майно.

Як повідомляв УНН, військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції та працівниками УСБ України в Миколаївській області 15 квітня на хабарництві викрито командира роти однієї з військових частин Миколаївщини.

Українські Національні Новини

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