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Контрафакт на 23 млн: с Китая и России незаконно доставляли товары для туризма

Киев  •  УНН

 • 18577 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине наладили схему незаконных поставок из Китая и России товаров для туризма и отдыха, общая стоимость которых составляет более 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Товары для туризма и отдыха (рыболовные орудия, снаряжения, браконьерские сети) реализовывала группа людей через точки розничной торговли и специализированные интернет-сайты, продукцию не заносили в налоговые учеты.

Оперативники Восточного регионального управления, представители следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС Украины и пограничное спецподразделение “ДОЗОР” в рамках уголовного производства по ст. 212 УК Украины провели четыре обыска в местах складирования и незаконной реализации товаров для туризма и отдыха, которые расположены в городе Харьков.

В результате обысков нашли партию товаров российского и китайского производства, черновые записи незаконной деятельности и более 7 млн. грн.

Добавим, что фигуранты в августе этого года наладили незаконное производство товаров для дайвинга и подводной охоты и намеревались незаконно доставлять их в РФ. Во время обысков была изъята контрафактная продукция на сумму более 23 млн. грн.

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