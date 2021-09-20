Контрафакт на 23 млн: з Китаю та Росії незаконно доправляли товари для туризму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні налагодили схему незаконного постачання з Китаю та Росії товарів для туризму та відпочинку, загальна вартість яких становить понад 20 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.
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Товари для туризму та відпочинку (рибальські знаряддя, спорядження, браконьєрські сітки) реалізовувала група осіб через точки роздрібної торгівлі та спеціалізовані інтернет-сайти, продукцію не заносили у податкові обліки.
Оперативники Східного регіонального управління, представники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України та прикордонний спецпідрозділ “ДОЗОР” у межах кримінального провадження за ст. 212 КК України провели чотири обшуки у місцях складування та незаконної реалізації товарів для туризму і відпочинку, які розташовані у місті Харків.
Унаслідок обшуків знайшли партію товарів російського та китайського виробництва, чорнові записи незаконної діяльності та понад 7 млн. грн.
Додамо, що фігуранти у серпні цього року налагодили незаконне виробництво товарів для дайвінгу та підводного полювання і мали намір незаконно доправляти їх до РФ. Під час обшуків було вилучено контрафактну продукцію на суму понад 23 млн. грн.
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