Контрафакт на 23 млн: з Китаю та Росії незаконно доправляли товари для туризму

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Товари для туризму та відпочинку (рибальські знаряддя, спорядження, браконьєрські сітки) реалізовувала група осіб через точки роздрібної торгівлі та спеціалізовані інтернет-сайти, продукцію не заносили у податкові обліки.

Оперативники Східного регіонального управління, представники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України та прикордонний спецпідрозділ “ДОЗОР” у межах кримінального провадження за ст. 212 КК України провели чотири обшуки у місцях складування та незаконної реалізації товарів для туризму і відпочинку, які розташовані у місті Харків.

Унаслідок обшуків знайшли партію товарів російського та китайського виробництва, чорнові записи незаконної діяльності та понад 7 млн. грн.

Додамо, що фігуранти у серпні цього року налагодили незаконне виробництво товарів для дайвінгу та підводного полювання і мали намір незаконно доправляти їх до РФ. Під час обшуків було вилучено контрафактну продукцію на суму понад 23 млн. грн.

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