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Контрафакт на 23 млн: з Китаю та Росії незаконно доправляли товари для туризму

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні налагодили схему незаконного постачання з Китаю та Росії товарів для туризму та відпочинку, загальна вартість яких становить понад 20 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Товари для туризму та відпочинку (рибальські знаряддя, спорядження, браконьєрські сітки) реалізовувала група осіб через точки роздрібної торгівлі та спеціалізовані інтернет-сайти, продукцію не заносили у податкові обліки.

Оперативники Східного регіонального управління, представники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України та прикордонний спецпідрозділ “ДОЗОР” у межах кримінального провадження за ст. 212 КК України провели чотири обшуки у місцях складування та незаконної реалізації товарів для туризму і відпочинку, які розташовані у місті Харків.

Унаслідок обшуків знайшли партію товарів російського та китайського виробництва, чорнові записи незаконної діяльності та понад 7 млн. грн.

Додамо, що фігуранти у серпні цього року налагодили незаконне виробництво товарів для дайвінгу та підводного полювання і мали намір незаконно доправляти їх до РФ. Під час обшуків було вилучено контрафактну продукцію на суму понад 23 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бензопили на 5 мільйонів: через Одесу провезли контрабанду з Китаю

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