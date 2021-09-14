Бензопили на 5 мільйонів: через Одесу провезли контрабанду з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На початку вересня контрабандисти через Одеську митницю перевезли з Китаю бензопили на суму 4,9 млн грн, хоч декларували не зовсім те. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує УНН.
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За даними ДБР, імпортер вказав у декларації дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді було завезено лише бензопили, кількість яких у документах суттєво занизили.
Щодо декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар вилучили.
Порушнику загрожує штраф у розмірі вартості товару, який приховали від митного контролю. Попередньо вартість товару становить 4,9 млн грн.
Нагадаємо
У серпні цього року контрабандисти намагалися ввезти в Україну через один із постів Одеської митниці текстиль з Китаю на суму понад 2 млн грн.
Тоді підприємство, яке надає брокерські послуги, вказало у митній декларації зовсім інший товар, а дані про вартість, кількість і вагу занизило. Незадекларований товар також конфіскували, а порушників зобов'язали виплатити штраф у розмірі повної вартості товару.