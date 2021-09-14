Бензопилы на 5 миллионов: через Одессу провезли контрабанду из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В начале сентября контрабандисты через Одесскую таможню перевезли из Китая бензопилы на сумму 4,9 млн грн, хоть декларировали не совсем то. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, информирует УНН.
Детали
По данным ГБР, импортер указал в декларации мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы, количество которых в документах существенно занизили.
Касательно декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.
Нарушителю грозит штраф в размере стоимости товара, который скрыли от таможенного контроля. Предварительно стоимость товара составляет 4,9 млн грн.
Напомним
В августе этого года контрабандисты пытались ввезти в Украину через один из постов Одесской таможни текстиль из Китая на сумму более 2 млн грн.
Тогда предприятие, которое предоставляет брокерские услуги, указало в таможенной декларации совсем другой товар, а данные о стоимости, количество и вес занизило. Незадекларированный товар также конфисковали, а нарушителей обязали выплатить штраф в размере полной стоимости товара.