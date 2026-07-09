Конфликт с ТЦК во Львове - в ОГА рассказали детали

Руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень обнародовал новые подробности резонансного конфликта во Львове, который произошел во время мероприятий оповещения военнообязанных. Подробнее о событии он рассказал во время брифинга, передает УНН.

Детали

Комментируя ситуацию, Тарас Грень заявил, что во время мероприятий оповещения был выявлен военнообязанный мужчина 1996 года рождения, опровергнув информацию о том, что задержанным был 20-летний парень. По словам чиновника, мужчина на самом деле находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

По состоянию на вчера вечером при мероприятиях оповещения был выявлен мужчина военнообязанный, если я не ошибаюсь, 1996 года рождения. То есть не двадцатилетний, как было озвучено непосредственно в средствах массовой информации, а тридцатилетний. Он был нарушителем воинского учета, находился в розыске - сообщил чиновник.

Также чиновник отметил, что во время мероприятий оповещения возник конфликт с участием посторонних жителей Львова, который впоследствии перерос в сложную ситуацию, длившуюся часами.

При мероприятиях оповещения возникла конфликтная ситуация с совершенно посторонними жителями города Львова. С учетом всех инцидентов, данный конфликт перерос в сложную ситуацию, которая длилась около шести-восьми часов. На сегодняшний день действиям групп оповещения территориального центра комплектования дается правовая оценка правоохранительными органами - пояснил Тарас Грень.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к инциденту.

На сегодняшний день правоохранительными органами осуществляются соответствующие мероприятия по установлению всех лиц, причастных к переворачиванию автомобилей, повреждению имущества, нанесению телесных повреждений военнослужащим. Конкретика в части тех процессуальных действий и соответственно последствия будет предоставлена уже непосредственно тогда, когда они будут завершаться - подчеркнул руководитель аппарата Львовской ОГА.

Напомним

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сихов, толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал всех сохранять спокойствие, "быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов также отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове.

Министерство обороны Украины назвало недопустимым нападение на военнослужащих во Львове, заявив, что "перед законом все равны".