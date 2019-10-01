Конфликт с пьяным полицейским в Полтаве: 17-летнему парню отбили селезенку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Во время конфликта в Полтаве между двумя пьяными мужчинами и женщиной, 17-летнему парню отбили селезенку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций полтавской полиции.
Конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей, в результате чего за женщину вступился прохожий. В результате драки он получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавшим оказался парень 2002 года рождения.
"Да, действительно, мы слышали, что там тяжелые телесные повреждения (разорвана селезенка), и его, возможно, уже прооперировали. По предварительной информации, его направили в третью городскую клиническую", - сообщили УНН в отделе коммуникации.
В больнице отказались прокомментировать ситуацию.
Напомним, в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам, один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава".