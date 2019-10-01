Конфликт с пьяным полицейским в Полтаве: 17-летнему парню отбили селезенку

Конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей, в результате чего за женщину вступился прохожий. В результате драки он получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавшим оказался парень 2002 года рождения.

"Да, действительно, мы слышали, что там тяжелые телесные повреждения (разорвана селезенка), и его, возможно, уже прооперировали. По предварительной информации, его направили в третью городскую клиническую", - сообщили УНН в отделе коммуникации.

В больнице отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, в Полтаве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения нескольким гражданам, один из участников конфликта - работник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава".