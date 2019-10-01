Конфлікт із п'яним поліцейським у Полтаві: 17-річному хлопцю відбили селезінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Під час конфлікту у Полтаві між двома п’яними чоловіками та жінкою, 17-річному хлопцю відбили селезінку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій полтавської поліції.
Конфліктна ситуація виникла між двома нетверезими чоловіками та місцевою жителькою, у результаті чого за жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалим виявився хлопець 2002 року народження.
“Так, дійсно, ми чули, що там тяжкі тілесні ушкодження (розірвана селезінка), і його, можливо, вже прооперували. За попередньою інформацією, його направили у третю міську клінічну”, — повідомили УНН у відділі комунікації.
У лікарні відмовились прокоментувати ситуацію.
Нагадаємо, у Полтаві двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам, один із учасників конфлікту — працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава”.