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Конфлікт із п'яним поліцейським у Полтаві: 17-річному хлопцю відбили селезінку

Київ • УНН

 • 16743 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Під час конфлікту у Полтаві між двома п’яними чоловіками та жінкою, 17-річному хлопцю відбили селезінку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій полтавської поліції.

Конфлікт із п'яним поліцейським у Полтаві: 17-річному хлопцю відбили селезінку

Конфліктна ситуація виникла між двома нетверезими чоловіками та місцевою жителькою, у результаті чого за жінку заступився перехожий. Унаслідок бійки він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалим виявився хлопець 2002 року народження.

“Так, дійсно, ми чули, що там тяжкі тілесні ушкодження (розірвана селезінка), і його, можливо, вже прооперували. За попередньою інформацією, його направили у третю міську клінічну”, — повідомили УНН у відділі комунікації.

У лікарні відмовились прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, у Полтаві двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам, один із учасників конфлікту — працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава”.

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