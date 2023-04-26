Конференция по восстановлению Украины: в Риме подпишут соглашение по активизации торговых отношений

Цитата

«Конференция по восстановлению Украины в Риме приносит свои результаты. Во время мероприятия будут подписаны важные соглашения, которые добавят динамики нашим взаимоотношениям», - написал Шмыгаль.

Да, по его словам будет подписано:

• Меморандум между украинским МИД и Итальянским торговым агентством для активизации торговых отношений;

• Меморандум для защиты окружающей среды и восстановления экологии;

• Меморандум о сотрудничестве в промышленной отрасли;

• Меморандум между «Укрзализныцей» и компанией MERMEC, которая специализируется на диагностике железнодорожных путей;

• Меморандум между аграрными ассоциациями для воплощения современных проектов в процессе восстановления Украины;

• Меморандум между компанией We Build и «Укргидроэнерго» о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций.

Также по его словам, меморандум о сотрудничестве подпишут Харьковщина и итальянский регион Эмилия-Романия, Киевщина и Тоскана.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах.