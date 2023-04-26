Конференция по восстановлению Украины: в Риме подпишут соглашение по активизации торговых отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время конференция по восстановлению Украины в Риме будут подписаны важные соглашения, которые придадут динамики взаимоотношениям, в частности, меморандум между украинским МИД и Итальянским торговым агентством для активизации торговых отношений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Конференция по восстановлению Украины в Риме приносит свои результаты. Во время мероприятия будут подписаны важные соглашения, которые добавят динамики нашим взаимоотношениям», - написал Шмыгаль.
Да, по его словам будет подписано:
• Меморандум между украинским МИД и Итальянским торговым агентством для активизации торговых отношений;
• Меморандум для защиты окружающей среды и восстановления экологии;
• Меморандум о сотрудничестве в промышленной отрасли;
• Меморандум между «Укрзализныцей» и компанией MERMEC, которая специализируется на диагностике железнодорожных путей;
• Меморандум между аграрными ассоциациями для воплощения современных проектов в процессе восстановления Украины;
• Меморандум между компанией We Build и «Укргидроэнерго» о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций.
Также по его словам, меморандум о сотрудничестве подпишут Харьковщина и итальянский регион Эмилия-Романия, Киевщина и Тоскана.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Они обсудили актуальные направления сотрудничества в финансовом, оборонном и санкционном секторах.