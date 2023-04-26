Конференція з відновлення України: у Римі підпишуть угоду щодо активізації торговельних відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час конференція з відновлення України в Римі будуть підписані важливі угоди, які додадуть динаміки взаєминам, зокрема, меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«Конференція з відновлення України в Римі приносить свої результати. Під час заходу будуть підписані важливі угоди, які додадуть динаміки нашим взаєминам», - написав Шмигаль.
Так, за його словами буде підписано:
• Меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин;
• Меморандум для захисту довкілля та відновлення екології;
• Меморандум про співробітництво у промисловій галузі;
• Меморандум між «Укрзалізницею» та компанією MERMEC, яка спеціалізується на діагностиці залізничних колій;
• Меморандум між аграрними асоціаціями для втілення сучасних проєктів у процесі відновлення України;
• Меморандум між компанією We Build та «Укргідроенерго» про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій.
Також за його словами, меморандум про співпрацю підпишуть Харківщина та італійський регіон Емілія-Романія, Київщина і Тоскана.
Доповнення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.