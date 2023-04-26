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Конференція з відновлення України: у Римі підпишуть угоду щодо активізації торговельних відносин

Конференція з відновлення України: у Римі підпишуть угоду щодо активізації торговельних відносин

Київ • УНН

 • 460282 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час конференція з відновлення України в Римі будуть підписані важливі угоди, які додадуть динаміки взаєминам, зокрема, меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Конференція з відновлення України в Римі приносить свої результати. Під час заходу будуть підписані важливі угоди, які додадуть динаміки нашим взаєминам», - написав Шмигаль.

Так, за його словами буде підписано:
• Меморандум між українським МЗС та Італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин;
• Меморандум для захисту довкілля та відновлення екології;
• Меморандум про співробітництво у промисловій галузі;
• Меморандум між «Укрзалізницею» та компанією MERMEC, яка спеціалізується на діагностиці залізничних колій;
• Меморандум між аграрними асоціаціями для втілення сучасних проєктів у процесі відновлення України;
• Меморандум між компанією We Build та «Укргідроенерго» про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій.

Також за його словами, меморандум про співпрацю підпишуть Харківщина та італійський регіон Емілія-Романія, Київщина і Тоскана.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони обговорили актуальні напрямки співпраці у фінансовому, оборонному та санкційному секторах.

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