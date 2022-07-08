Компенсация за повреждение жилья: лучше не спешить с ремонтом и дождаться принятия законопроекта - адвокат

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«Верховной Радой разработан и принят в первом чтении законопроект 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф. Этот законопроект еще не принят и не подписан Президентом, то есть он не вступил в действие. Но именно он и призван урегулировать вопросы, связанные с получением компенсации за разрушенное жилье.

Будет создана специальная комиссия, деятельность которой предусмотрена законопроектом, которая и будет оценивать убытки и определять процедуру компенсации. Пока данный законопроект не вступил в силу, я не советовал бы восстанавливать свое жилье. Потому что возникает тогда сложность в оценке, фиксировании первоначального состояния. И чтобы у комиссии не было оснований для отказа в удовлетворении заявленного размера компенсации, целесообразнее дождаться этого законопроекта», – сообщил Борийчук.

Детали

Однако адвокат добавил, что уже сейчас можно подать заявку на компенсацию. Это можно сделать в электронном виде через приложение «Дія». В разделе «Услуги» есть ссылка под названием «поврежденное имущество». Также будет существовать вариант подачи заявки в бумажном виде через ЦНАП. Но эта услуга будет доступна после создания комиссии. Если документы содержатся в электронных реестрах, например, право собственности есть в Реестре вещных прав недвижимого имущества, то бумажные документы не нужно подавать, они подтянутся оттуда.

«Дополнительно создан портал Офисом Генерального прокурора warcrimes.gov.ua. Там собираются все доказательства военных преступлений – это юрисдикция международного права. Это не обязательно, но туда не лишним будет сообщить, что в результате военных действий было уничтожено жилье или другую недвижимость. Там есть отдельная форма и по подсказкам можно разобраться», – посоветовал адвокат.

Эксперт отметил, что фиксировать повреждения нужно максимально подробно, используя фото и видео. Желательно найти свидетелей того, как было повреждено имущество.

Предполагается, что право на компенсацию будут иметь граждане Украины, которые являются владельцами объектов недвижимости; лица, осуществившие инвестирование или финансирование строительства жилья, если оно еще не введено в эксплуатацию; члены жилищно-строительных кооперативов, купивших квартиру или другое жилое помещение и еще не оформивших право собственности; а также наследники вышеуказанных лиц.

Что касается документов, которые необходимо будет подать для получения компенсации, то это:



документы, подтверждающие право собственности или документы, подтверждающие инвестирование и финансирование строительства жилищного имущества;



документ, подтверждающий членство гражданина в жилищно-строительном кооперативе;



если недвижимость наследуется, то должны быть документы, подтверждающие смерть владельца уничтоженного объекта;



если гражданин относится к категории приоритетного права на получение компенсации, также нужно предоставить подтверждающие документы. Согласно законопроекту, приоритетное право будут иметь многодетные семьи, лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.



отчет об оценке стоимости восстановления при условии, что поврежденный объект подлежит восстановлению. Если не подлежит – это может быть отчет об обследовании невозможности восстановления объекта недвижимости.



По словам адвоката, отчеты об оценке имущества обычно готовятся субъектами оценочной деятельности, которые внесены в соответствующий реестр.

Согласно законопроекту, подать документы можно либо во время военного положения, либо не позднее 90 дней с даты окончания военного положения.

Напомним

Министерству развития громад и территорий поручено в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. А также упростить порядок получения документа.