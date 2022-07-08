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Компенсація за пошкодження житла: краще не поспішати з ремонтом і дочекатися ухвалення законопроєкту - адвокат

Компенсація за пошкодження житла: краще не поспішати з ремонтом і дочекатися ухвалення законопроєкту - адвокат

Київ • УНН

 • 386966 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який допоможе врегулювати виплату українцям компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. Проте, поки цей законопроєкт не буде ухвалено, краще не поспішати із самостійним відновленням житла, щоб мінімізувати ризики відмови у компенсації. Про це розповів в коментарі УНН адвокат Олег Борійчук.

Цитата

«Верховною Радою розроблено та прийнято в першому читанні законопроєкт 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф. Цей законопроєкт ще не прийнятий і не підписаний Президентом, тобто він не вступив в дію. Але саме він і покликаний врегулювати питання, пов’язані з отриманням компенсації за зруйноване житло.

Буде створено спеціальну комісію, діяльність якої передбачено законопроектом, яка й буде оцінювати збитки і вирішувати процедуру компенсації. Поки даний законопроєкт не набув чинності, я би не радив відновлювати своє житло. Тому що виникає тоді складність в оцінці, фіксуванні первісного стану. І щоб в комісії не було підстав для відмови в задоволенні заявленого розміру компенсації, доцільніше дочекатися цього законопроекту», – повідомив Борійчук.

Деталі

Проте адвокат додав, що вже зараз можна подати заявку на компенсацію. Це можна зробити в електронному вигляді через додаток «Дія». У розділі «Послуги» є посилання під назвою «пошкоджене майно». Також існуватиме варіант подачі заявки в паперовому вигляді через ЦНАПи. Але ця послуга буде доступна після створення комісії. Якщо документи містяться в електронних реєстрах, наприклад, право власності є в Реєстрі речових прав нерухомого майна, то паперові документи не потрібно подавати, вони підтягнуться звідти.

«Додатково створений портал Офісом Генерального прокурора warcrimes.gov.ua. Там збираються всі докази воєнних злочинів, це юрисдикція міжнародного права. Це не обов’язково, але туди не зайвим буде повідомити, що внаслідок воєнних дій було знищено житло чи іншу нерухомість. Там є окрема форма і по підказках можна розібратися», – порадив адвокат.

Експерт зазначив, що фіксувати пошкодження треба максимально детально, використовуючи фото та відео. Бажано знайти свідків того, як саме було пошкоджене майно.

Передбачається, що право на компенсацію матимуть громадяни України, які є власниками об’єктів нерухомості; особи, що здійснили інвестування чи фінансування будівництва житла, якщо воно ще не введено в експлуатацію; члени житлово-будівельних кооперативів, які купили квартиру або інше житлове приміщення і ще не оформили право власності; а також спадкоємці вказаних вище осіб.

Щодо документів, які необхідно буде подати для отримання компенсації, то це:

  • документи, що підтверджують право власності або документи, що підтверджують інвестування та фінансування будівництва житлового майна;
  • документ, що підтверджує членство громадянина в житлово-будівельного кооперативі;
  • якщо нерухомість успадковується, то мають бути документи, що підтвержують смерть власника знищеного об’єкту;
  • якщо громадянин належить до категорії пріоритетного права на отримання компенсації, також треба надати документи, що це підтверджують. Згідно із законопроєктом, пріоритетне право матимуть багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю 1-ї і 2-ї групи, учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • звіт про оцінку вартості відновлення за умови, що пошкоджений об’єкт підлягає відновленню. Якщо не підлягає – це може бути звіт про обстеження неможливості відновлення об’єкта нерухомості.

За словами адвоката, звіти про оцінку майна зазвичай готуються суб’єктами оціночної діяльності, які внесені у відповідний реєстр.

Згідно із законопроєктом, подати документи можна або під час воєнного стану, або не пізніше 90 днів з дати закінчення воєнного стану.

Нагадаємо

Міністерству розвитку громад та територій доручено в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі. А також спростити порядок отримання такого документа.

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