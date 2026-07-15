Компания "Comfortrade" предлагает трейдерам новую брокерскую платформу.

$44.880.2151.200.14
ukenru
Эксклюзив
08:57 • 17390 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
08:53 • 18328 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
08:39 • 16700 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
07:59 • 16485 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа
Эксклюзив
07:34 • 28442 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
15 июля, 00:19 • 22678 просмотра
Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану
14 июля, 21:01 • 24146 просмотра
Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026Photo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 75808 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
14 июля, 13:43 • 50605 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
14 июля, 12:36 • 61548 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.8м/с
42%
748мм
Популярные новости
Будапешт закрывает двери перед россией и восстанавливает доверие с НАТО - министр обороны Венгрии15 июля, 02:04 • 17566 просмотра
Киевлянам массово рассылают фейковые письма якобы от Минэнерго с целью запугивания15 июля, 02:30 • 18469 просмотра
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА15 июля, 04:15 • 28626 просмотра
ЧМ-2026: Англия и Аргентина определят финалиста МундиаляPhotoVideo07:50 • 18995 просмотра
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 11460 просмотра
публикации
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 11520 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
Эксклюзив
08:57 • 17377 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
Эксклюзив
07:34 • 28427 просмотра
Как правильно хранить арбуз, чтобы ягода дольше оставалась свежей и безопасной14 июля, 19:28 • 33986 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 75801 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Линдси Грэм
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Сумы
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста 11:06 • 868 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 111657 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 148752 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 145410 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 129325 просмотра
Актуальное
YouTube
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

Компания "Comfortrade" предлагает трейдерам новую брокерскую платформу

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Компания "Comfortrade" предлагает трейдерам новую брокерскую платформу.

Компания "Comfortrade" предлагает трейдерам новую брокерскую платформу

В Украине продолжает расти интерес к трейдингу и появляется все больше новых брокерских платформ. Одна из них – "Comfortrade", которая позиционируется как первый украинский продукт, учитывающий все технологические и регуляторные особенности местного рынка новейших финансовых услуг. По информации разработчиков, только за последний месяц к сервису присоединилось более 10 000 новых украинских трейдеров – сообщает Gazeta.Ua.  

В отличие от более старых конкурентов, работающих на технологиях предыдущих лет, Comfortrade использует более свежий стек. Это чувствуется в интерфейсе: он быстрый, понятный и не перегружен. В частности, разработчики уделили серьезное внимание безопасности, а именно была создана многоуровневая система защиты персональных данных, которая при этом совершенно необременительна для обычного пользователя. 

Следует также отметить вполне понятную модель торговли. В отличие от сложных фьючерсов, где нужно учитывать сразу несколько метрик, функционал платформы позволяет быстро сделать выбор и открыть сделку за считанные секунды. Для этого нужно лишь выбрать актив, направление движения цены и сумму сделки. Передовая система исполнения операций позволяет открывать ордера всего за 100 мс.

В целом, пользователям доступно около 50 торговых пар, среди которых можно найти как традиционные форекс-инструменты, так и криптоактивы. Порог входа на платформу является одним из самых демократичных на рынке и составляет всего от 7 USD. 

Новичков, делающих свои первые шаги в трейдинге, порадует возможность обучения в режиме "демо-счета", без риска потери реальных средств. Опытные трейдеры оценят наличие 20+ индикаторов, несколько способов вывода средств, а также широкий набор инструментов визуализации собственных стратегий непосредственно на графиках, говорится в обзоре.

Команда платформы работает с расчетом на долгосрочную перспективу и проводит параллели с известными украинскими компаниями, которые смогли радикально изменить сервис в своих отраслях благодаря технологиям и фокусу на пользователе. "Мы хотим создать технологическую инфраструктуру для "народной экономики", где каждый желающий сможет стать инвестором и трейдером", - отмечают в Comfortrade. 

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Украина