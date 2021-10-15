Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС на Еврокомиссию

КИЕВ. 15 октября. УНН. Комитет по правовым вопросам Европарламента добивается подачи в Европейский суд иска о Еврокомиссии. Причина в том, что она до сих пор не применила новый регламент ЕС о наказании за нарушение верховенства закона в странах, входящих в Евросоюз. 13 евродепутатов проголосовали в четверг, 14 октября, за подачу иска о бездеятельности, три высказались против, шесть воздержались, сообщает DW, передает УНН.