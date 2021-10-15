Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС на Еврокомиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Комитет по правовым вопросам Европарламента добивается подачи в Европейский суд иска о Еврокомиссии. Причина в том, что она до сих пор не применила новый регламент ЕС о наказании за нарушение верховенства закона в странах, входящих в Евросоюз. 13 евродепутатов проголосовали в четверг, 14 октября, за подачу иска о бездеятельности, три высказались против, шесть воздержались, сообщает DW, передает УНН.
Детали
Механизм верховенства закона ЕС действует с 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из общего бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.
Польша и Венгрия сыграли на опережение
Правительства Венгрии и Польши предполагали, что новая процедура будет использована в первую очередь против них, потому обжаловали его в Европейском суде — рассмотрение еще не завершено.
Еврокомиссия решила дождаться решения Европейского суда по искам Будапешта и Варшавы, а затем действовать. “Ограничение основных прав и независимости судебной власти правительствами Венгрии и Польши представляют серьезную угрозу для граждан этих стран, а также для наблюдения за средствами Евросоюза, выделяемые правительствам”, — заявил докладчик комитета Европарламента по правовым вопросам Сергей Лагодинский. Он напомнил, что механизм верховенства закона ЕС был разработан именно для этого.
Европарламент должен действовать быстро
Теперь председатель Европарламента Давид Сассоли должен передать иск в Европейский суд — высший судебный орган ЕС в Люксембурге. Ранее он может инициировать пленарное голосование по этому вопросу. В июле Европарламент уже принял решение начать производство по иску о бездействии и тем самым оказать давление на Еврокомиссию. Крайний срок подачи иска — 2 ноября.
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Со своей стороны, Еврокомиссия постоянно подчеркивала, что подготовка к рассмотрению в соответствии с механизмом верховенства закона идет полным ходом. В последнее время уже не исключалось, что эта штрафная процедура может быть запущена до вынесения решения Европейского суда по искам Венгрии и Польши.