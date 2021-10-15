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Комітет Європарламенту з правових питань готує позов до суду ЄС на Єврокомісію

Комітет Європарламенту з правових питань готує позов до суду ЄС на Єврокомісію

Київ • УНН

 • 15228 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Комітет з правових питань Європарламенту домагається подачі до Європейського суду позову щодо Єврокомісії. Причина в тому, що вона до цих пір не застосувала новий регламент ЄС про покарання за порушення верховенства закону в країнах, що входять в Євросоюз. 13 євродепутатів проголосували в четвер, 14 жовтня, за подачу позову про бездіяльність, три висловилися проти, шість утрималися, повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Механізм верховенства закону ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів зі спільного бюджету тим країнам, в яких існує загроза нецільового використання грошей з-за порушень верховенства закону.

Польща і Угорщина зіграли на випередження

Уряду Угорщини і Польщі припускали, що нова процедура буде використана в першу чергу проти них, тому оскаржили її в Європейському суді — розгляд ще не завершено.

Єврокомісія вирішила дочекатися рішення Європейського суду за позовами Будапешта і Варшави, а потім діяти. “Обмеження основних прав і незалежності судової влади урядами Угорщини і Польщі представляють серйозну загрозу для громадян цих країн, а також для нагляду за коштами Євросоюзу, які виділяються урядам”, — заявив доповідач комітету Європарламенту з правових питань Сергій Лагодінскій. Він нагадав, що механізм верховенства закону ЄС був розроблений саме для цього.

Європарламент повинен діяти швидко

Тепер голова Європарламенту Давид Сассолі повинен передати позов до Європейського суду — вищий судовий орган ЄС в Люксембурзі. Раніше він може ініціювати пленарне голосування з цього питання. У липні Європарламент вже ухвалив рішення почати провадження за позовом про бездіяльність і тим самим чинити тиск на Єврокомісію. Крайній термін подачі позову — 2 листопада.

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Зі свого боку, Єврокомісія постійно підкреслювала, що підготовка до розгляду у відповідності з механізмом верховенства закону йде повним ходом. Останнім часом вже не виключалося, що ця штрафна процедура може бути запущена до винесення рішення Європейського суду за позовами Угорщини і Польщі.

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