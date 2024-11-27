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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет ВР сегодня рассмотрит изменения относительно налогообложения ФЛП - нардеп

Комитет ВР сегодня рассмотрит изменения относительно налогообложения ФЛП - нардеп

Киев  •  УНН

 • 8200 просмотра

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Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит правки к законопроекту о стартапах в "Дия.Сити". Изменения будут касаться отмены налогообложения "задним числом" для ФЛП и других налоговых норм.

Сегодня, 27 ноября, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрят правки к техническому законопроекту относительно стартапов в "Дія.Сіті".  Предлагается внести изменения, которые будут исправлять коллизии в проголосованном проекте закона №11416-д по повышению налогов и уберут налогообложение "задним числом" для ФЛП, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН

Сегодня будет заседание нашего комитета там ко второму чтению будет предлагаться технический законопроект по стартапам в Дія.Сіті

- рассказал Железняк.

Также, по словам нардепа, предлагается в него внести правку, которая будет исправлять и коллизии в проголосованном №11416д. в частности:

  • убрать налогообложение "задним числом" для ФЛП. То есть не с 01 октября, а с момента вступления закона в силу.
  • оставить неизменной ставкой для Ерезидентов
  • включить в расходы по МПЗ повышенного военного сбора доходы 2024 года, которые облагаются по годовому периоду будут обложены налогом по старой ставке.

Напомним 

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов. был принят ряд изменений, в том числе сохранение 1,5% военного сбора для военных и поправки к нотариусам.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
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