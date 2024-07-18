Вопрос операции в Крынках на Херсонщине, вероятно, рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки. Об этом заявила в эфире Радио Свобода народный депутат Украины из фракции «Голос», член этого комитета Соломия Бобровская, передает УНН.

Детали

«Крынки как отдельный вопрос не были пока вынесены, но это сделает кто-то из моих коллег или я. Как по мне, это направление было освещено, наверное, меньше всех. И такого внимания меньше всего уделено за всю эту операцию и с конца октября месяца. Хотя на самом деле еще тогда надо было бить в набат и сообщать, что на самом деле личный состав шел без доведения надлежащей задачи, во-первых, во-вторых, без соответствующего обеспечения», - сказала Соломия Бобровская.

Депутат отметила, что вопрос операции в Крынках требует «отдельного внимания» и выразила надежду, что он будет рассмотрен профильным парламентским комитетом.

«Я надеюсь, что будет рассмотреть на комитете, потому что это такое же направление, как и другие - Харьковское, Донецкое, Луганское, Запорожское. Тем более Херсонщина - один из возможных наших, пожалуй, коридоров или клиньев в автономную республику (Крым). Со своей стороны подниму этот вопрос на комитете. Очень бы хотелось понять эффективность, усилия, потери, уместность... и что она (операция - ред.) показала», - добавила Бобровская.

Также, по данным депутата, украинские позиции в Крынках остаются, украинские военные полностью выведены не были, операция не завершена.

Ранее на этой неделе медиа сообщили, что украинские военные отошли из Крынок на Херсонщине. По данным источника Общественного, это произошло еще несколько недель назад. Генеральный штаб официально это не подтверждал.

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