Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп

Парламентский комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки. Об этом сообщил в четверг народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"Комитет поддержал ко второму чтению законопроект #10168-2 и 10169-2 о борьбе с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки", - сообщил Железняк в Telegram.

Нардеп выразил надежду, что "все договоренности между комитетом, Минфином и бизнесом относительно критериев будут соблюдены"

Согласно пояснительной записке, обоими законопроектами предлагается ввести механизмы, которые минимизируют возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечивает большие валютные поступления в государство и влияет на стабильность национальной валюты.

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