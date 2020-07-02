Командование ОС встретилось с представителями ВС США: обсудили внедрение стандартов НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с руководством Отдела оборонного сотрудничества Европейского командования Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки. Собеседники обсудили ситуацию в районе ООС и выполнение задач по внедрению стандартов НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Командования.
"Во время встречи генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал присутствующих о ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, а также о процессах трансформации Вооруженных сил Украины и выполнении задач по повышению совместимости и внедрению стандартов НАТО", - сообщили в командовании ОС.
Отмечается, что мероприятие состоялось с целью выполнения плана реализации программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ.
"Мы благодарны американскому правительству за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, длительное сотрудничество с нашей страной, а также за чрезвычайно важную поддержку на военном уровне в противостоянии российской агрессии", - подчеркнул Наев.
Во время диалога стороны обсудили объем возможной помощи со стороны США и вопросы повышения эффективности работы системы управления и контроля.
Как отметил командующий Объединенных сил, такие встречи являются достаточно эффективными. "Мы имели возможность обсудить на профессиональном уровне все важные для нас вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества", - отметил он.
Как сообщал УНН, в июне для нужд Вооруженных сил Украины, в рамках проекта по программе правительства США, поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.