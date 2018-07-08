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Команда украинских геймеров победила на международном турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Команда украинских геймеров победила на международном турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Киев  •  УНН

 • 46350 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинская команда геймеров Natus Vincere победила на турнире ESL One Cologne 2018 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Рожденных Побеждать”.

Отмечается, что за победу участники команды получат 125 тыс. долларов.

В финале турнира соперником Natus Vincere стала команда немецких геймеров BIG, которая обыграла в полуфинале европейскую сборную FaZe Clan.

“В этой встрече стрелки украинцы продемонстрировали слаженную командную игру, одолели немецкий коллектив со счетом 3:1 и завоевали чемпионский титул ESL One Cologne”, — говорится в сообщении.

Финал чемпионата по Counter-Strike проходил на “Ланксесс Арене”, что в Германии.

Справка: Natus Vincere (с лат. — “Рожденный Побеждать”), сокращенно Na’Vi — украинская мультиигрова киберспортивная организация. Команда впервые в истории киберспорта 2010 выиграла три главных турнира за один год — World Cyber ​​Games, Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup. 21 августа 2011 выиграла приз 1 млн долларов США в игре Dota 2. Имеет свои команды в разных игровых дисциплинах, в частности Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends.

Напомним, в конце апреля 2017 Киеве состоялся престижный международный киберспортивный турнир по компьютерной игре Dota 2. Местом проведения стал Национальный дворец искусств “Украина”. В турнире приняло участие шестнадцать команд: восемь приглашенных коллективов и восемь победителей региональных квалификаций. Впервые в истории соревнований, организованных разработчиком игры компанией Valve. Призовой фонд турнира составил три миллиона долларов, из которых один миллион достался победителю, европейском коллектива OG. Победив в финале российскую команду Virtus.Pro, OG стали четырёхкратными чемпионами турниров серии Major от Valve Corporation.

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