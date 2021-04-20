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Колумбия выразила России протест из-за нарушения ее авиапространства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Власти Колумбии приняли решение вручить ноту протеста послу РФ Николаю Тавдумадзе в связи с тем, что российский самолет нарушил воздушное пространство южноамериканской республики. Об этом в понедельник сообщила глава колумбийского МИД Клаудия Блум, пишет УНН.

Детали

“МИД от имени правительства (Колумбии) вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии”, — заявила Блум, видео с выступлением которой было опубликовано в Twitter ведомства.

Министр отметила, что российские воздушные суда неоднократно “не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией”. “Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться”, — подчеркнула Блум.

"La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021

Комментарий российской стороны

Российский посол подтвердил корреспонденту федерального агентства ТАСС, что его вызвали в МИД Колумбии для разговора с министром.

Ранее представители ВВС Колумбии сообщили, что подняли в небо самолет-перехватчик для сопровождения российского борта. По их данным, российский Ил-96 имел разрешение на пролет через колумбийскую территорию, однако он вошел в воздушное пространство южноамериканской республики в районе, отличающемся от разрешенного.

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