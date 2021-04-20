Колумбія висловила Росії протест через порушення її авіапростору

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“МЗС від імені уряду (Колумбії) вручило офіційну ноту російському послу в Боготі, в якій висловив свій енергійний протест в зв’язку з ситуацією з російським літаком, який 19 квітня порушив повітряний простір Колумбії”, — заявила Блум, відео з виступом якої було опубліковано в Twitter відомства.

Міністерка зазначила, що російські повітряні судна неодноразово “не виконували умови, визначені в дозволах на проліт, виданих Колумбією”. “Посол Тавдумадзе був поінформований про важливість оперативної відповіді від російського уряду і про те, що він дасть гарантії того, що серйозні і систематичні порушення повітряного простору Колумбії не повторюватимуться”, — підкреслила Блум.

“La Cancillería, en nombre del Gobierno nacional, entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violó el espacio aéreo de Colombia”, Canciller Claudia Blum pic. twitter.com/zTghZepRY7

Коментар російської сторони

Російський посол підтвердив кореспонденту федерального агентства ТАСС, що його викликали в МЗС Колумбії для розмови з міністром.

Раніше представники ВПС Колумбії повідомили, що підняли в небо літак-перехоплювач для супроводу російського борту. За їхніми даними, російський Іл-96 мав дозвіл на проліт через колумбійську територію, проте він увійшов в повітряний простір південноамериканської республіки в районі, що відрізняється від дозволеного.