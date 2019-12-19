Коломойский возглавит наблюдательный совет "1 + 1"

19 декабря 1+1 медиа завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой.

Новым председателем правления 1+1 медиа и генеральным директором 1+1 медиа назначен директор направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 медиа.

Кроме этого, текущего состава коллегиального органа - правления 1+1 медиа, который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена отныне входит коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Напомним, интересы Коломойского в США будет представлять адвокат, ранее работавший на Трампа.