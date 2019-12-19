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Коломойський очолить наглядову раду "1+1"

Коломойський очолить наглядову раду "1+1"

Київ • УНН

 • 12332 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ігор Коломойський як головний акціонер медіагрупи очолить Наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 1+1 медіа.

19 грудня 1+1 медіа завершила процес децентралізації та представила оновлену структуру управління групою.

Новим головою правління 1+1 медіа та генеральним директором 1+1 медіа призначено директора напрямку платного телебачення та виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука. Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко залишається почесним президентом 1+1 медіа.

Окрім цього, до поточного складу колегіального органу – правління 1+1 медіа, який було обрано та оголошено у серпні цього року, у якості незалежного члена відтепер входить комерційний директор ТОВ "Глобал Медіа Груп" Валерій Варениця.

Нагадаємо, інтереси Коломойського в США буде представляти адвокат, який раніше працював на Трампа.

Українські Національні Новини

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