Коломойський очолить наглядову раду "1+1"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ігор Коломойський як головний акціонер медіагрупи очолить Наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 1+1 медіа.
19 грудня 1+1 медіа завершила процес децентралізації та представила оновлену структуру управління групою.
Новим головою правління 1+1 медіа та генеральним директором 1+1 медіа призначено директора напрямку платного телебачення та виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука. Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко залишається почесним президентом 1+1 медіа.
Окрім цього, до поточного складу колегіального органу – правління 1+1 медіа, який було обрано та оголошено у серпні цього року, у якості незалежного члена відтепер входить комерційний директор ТОВ "Глобал Медіа Груп" Валерій Варениця.
Нагадаємо, інтереси Коломойського в США буде представляти адвокат, який раніше працював на Трампа.