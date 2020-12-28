Бывший наставник сборной Украины покинул должность в клубе-дебютанте УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Главный тренер ХК "Мариуполь" Александр Сеуканд подал в отставку после матча с ХК "Кременчуг" (3:7). Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
“Сеуканд — настоящая легенда украинского хоккея. Это человек, обладающий огромной мудростью, который умеет найти подход к каждому и готов щедро делиться своими знаниями”, — так ХК “Мариуполь” охарактеризовал Сеуканда.
О дальнейших назначениях в тренерском штабе клуба пообещали сообщить дополнительно.
Примечательно, что Сеуканд с 1994 по 2011 годы тренировал ХК “Сокол”, а также “Дженералз”, “Динамо” (Харьков), “Компаньон-Нефтегаз”, а также сборную Украины с 1999 по 2009 годы. Четыре года при Сеуканда сборная выступала на чемпионате мира в элитном дивизионе “А”.
Кроме того добавим, “Мариуполь” — это новая команда чемпионата Украины, создана перед началом нынешнего сезона. После 20 матчей в “Мариуполя” 12 очков и шестое место в турнирной таблице УХЛ.