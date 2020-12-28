Колишній наставник збірної України покинув посаду в клубі-дебютанті УХЛ

“Сеуканд — справжня легенда українського хокею. Це людина, що володіє шаленою мудрістю, вміє знайти підхід до кожного і готовий щедро ділитися своїми знаннями”, — так ХК “Маріуполь” охарактеризував Сеуканда.

Про подальші призначення в тренерському штабі клубу пообіцяли повідомити додатково.

Примітно, що Сеуканд з 1994 по 2011 роки тренував ХК “Сокіл”, а також “Дженералз”, “Динамо” (Харків), “Компаньон-Нафтогаз”, а також збірну України з 1999 по 2009 роки. Чотири роки при Сеуканді збірна виступала на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні “А”.

Крім того додамо, “Маріуполь” — це нова команда чемпіонату України, створена перед початком нинішнього сезону. Після 20 матчів у “Маріуполя” 12 очок і шосте місце в турнірній таблиці УХЛ.