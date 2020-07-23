Бывший наставник сборной Сербии стал кандидатом на пост тренера "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Бывший тренер сборной Сербии Славолюб Муслин стал одним из главных кандидатов на роль тренера киевского "Динамо", информирует УНН со ссылкой на сайт "Direktno".
Муслин уже работал в Украине с 2004 по 2005 годы за донецкий “Металлург”. В разное время приводил к чемпионству три клуба: “Раджу” (Марокко), “Црвену Звезду” (Югославия, позже Сербия и Черногория) и “Левски” (Болгария). Но последний раз это ему удавалось еще в 2004 году. Также он тренировал французский “Ланс”, “Бордо”, “Ле-Ман”, клубы из Бельгии (“Локерен”, “Стандард”), России (“Локомотив”, “Краснодар”), Кипра (“Анортосис”) и Беларуси (“Динамо” Минск).
Отметим, что последним клубом Муслина был саудовский “Аль-Фейхо” (2018-2019 годы). До этого он успел поработать со сборной Сербии.
Напомним, что “Динамо” едва удалось удержаться на второй позиции чемпионата Украины и закрепиться в квалификации Лиги чемпионов после чего с появился наставника был уволен Алексей Михайличенко.