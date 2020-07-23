Колишній наставник збірної Сербії став кандидатом на пост тренера "Динамо"

Муслін вже працював в Україні з 2004 по 2005 роки за донецький “Металург”. У різний час приводив до чемпіонства три клуби: “Раджу” (Марокко), “Црвену Звєзду” (Югославія, пізніше Сербія і Чорногорія) і “Левскі” (Болгарія). Але останній раз це йому вдавалося ще в 2004 році. Також тренував французький “Ланс”, “Бордо”, “Ле-Ман”, клуби з Бельгії (“Локерен”, “Стандард”), Росії (“Локомотив”, “Краснодар”), Кіпру (“Анортосіс”) та Білорусі (“Динамо” Мінськ).

Відзначимо, що останнім клубом Мусліна був саудівський “Аль-Фейха” (2018-2019 роки). До цього він встиг попрацювати зі збірною Сербії.

Нагадаємо, що “Динамо” ледь вдалося втриматися на другій позиції чемпіонату України і закріпитися в кваліфікації до Ліги чемпіонів після чого з постав наставника був звільнений Олексій Михайличенко.