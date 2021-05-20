Бывший наставник ряда клубов УПЛ получил пожизненную дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ на решение КДК УАФ от 12 марта прошлого года и отказал в полном объеме в удовлетворении жалобы тренера Александра Севидова по данному делу, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, дополнительно рассмотрев дело по заявлению Комитета по этике и честной игре УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы", своим решением от 12 марта 2020 года запретил 51-летнему тренеру Севидову любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет. Не согласившись с данным решением, Севидов и Комитет по этике и честной игре УАФ обжаловали данное решение. Севидов просил отменить решение, а Комитет по этике и честной игре УАФ просил изменить решение и отстранить тренера пожизненно.
Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), пожизненно.
Сказано, что решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивным арбитражным судом (CAS) в городе Лозанна.
Отметим, что в последнее время Севидов работал тренером-консультантом в закарпатском "Минае", который покинул УПЛ по итогам сезона.
Справка
Тренерскую деятельность специалист начал в 2001 году тренером донецкого "Металлург-2". В его послужном списке работа с ФК "Металлург" Д, "Сталь", "Гелиос", "Говерла", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь", а также болгарским "Верея" и молдавским "Зимбру".