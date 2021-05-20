Колишній наставник ряду клубів УПЛ отримав довічну дискваліфікацію

Деталі

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, додатково розглянувши справу за заявою Комітету з етики та чесної гри УАФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК "Суми", своїм рішенням від 12 березня 2020 року заборонив 51-річному тренеру Севідову будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на п’ять років. Не погодившись із даним рішенням, Севідов та Комітет з етики та чесної гри УАФ оскаржили дане рішення. Севідов просив скасувати рішення, а Комітет з етики та чесної гри УАФ просив змінити рішення та відсторонити тренера довічно.

Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.

Сказано, що рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) у місті Лозанна.

Відзначимо, що останнім часом Севідов працював тренером-консультантом в закарпатському Минає, який покинув УПЛ за підсумками сезону.

Довідка

Тренерську діяльність фахівець розпочав у 2001 році тренером донецького "Металург-2". У його послужному списку робота із ФК "Металург" Д, "Сталь", "Геліос", "Говерла", "Карпати", "Металіст", "Маріуполь", а також болгарського "Верея" і молдавського "Зімбру".