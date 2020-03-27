Бывший игрок "Аякса" вышел из комы, в которой пробыл почти три года

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62773 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73895 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87321 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85444 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103752 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102787 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105884 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130945 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бывший игрок "Аякса" вышел из комы, в которой пробыл почти три года

Бывший игрок "Аякса" вышел из комы, в которой пробыл почти три года

Киев  •  УНН

 • 16123 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший футболист гранда голландского "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней. Об этом в интервью "Voetbal International" рассказал его брат Абдельхаким Нури, передает УНН.

По словам брата футболиста, семья проводит с Нури 24 часа в сутки и пытается вести себя с ним как с полностью здоровым человеком. Они общаются и смотрят вместе футбол.

"В больнице дела обстоят намного лучше, чем раньше. Он знает, где он находится, в знакомой среде, со своей семьей. Он больше не в коме. Он спит, он чихает, он ест, но он не встает с постели, он прикован к ней и все еще очень зависит от нас. В его хорошие дни есть форма общения, например, он шевелит бровями, может иногда улыбнуться, что приносит нам большую радость", - рассказал Абдельхаким Нури.

Напомним, что Нури диагностировали неизлечимое повреждение мозга в июле 2017 года. Тогда во время спарринга с "Вольфсбургом" футболист потерял сознание во время матча.

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