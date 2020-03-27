Бывший игрок "Аякса" вышел из комы, в которой пробыл почти три года

По словам брата футболиста, семья проводит с Нури 24 часа в сутки и пытается вести себя с ним как с полностью здоровым человеком. Они общаются и смотрят вместе футбол.

"В больнице дела обстоят намного лучше, чем раньше. Он знает, где он находится, в знакомой среде, со своей семьей. Он больше не в коме. Он спит, он чихает, он ест, но он не встает с постели, он прикован к ней и все еще очень зависит от нас. В его хорошие дни есть форма общения, например, он шевелит бровями, может иногда улыбнуться, что приносит нам большую радость", - рассказал Абдельхаким Нури.

Напомним, что Нури диагностировали неизлечимое повреждение мозга в июле 2017 года. Тогда во время спарринга с "Вольфсбургом" футболист потерял сознание во время матча.