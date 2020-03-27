Колишній гравець "Аяксу" вийшов із коми, в якій пробув майже три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній футболіст гранду нідерландського "Аяксу" Абдельхакім Нурі вийшов з коми в якій пробув 2 роки 8 місяців і 19 днів. Про це в інтерв'ю "Voetbal International розповів його брат Абдельхак Нурі, передає УНН.
За словами брата футболіста, сім'я проводить з Нурі 24 години на добу і намагається поводитись з ним як з повністю здоровою людиною. Вони спілкуються і дивляться разом футбол.
"У лікарні справи йдуть набагато краще, ніж раніше. Він знає, де він знаходиться, в знайомому середовищі, зі своєю сім'єю. Він більше не в комі. Він спить, він чхає, він їсть, але він не встає з ліжка, він прикутий до нього і все ще дуже залежить від нас. У його хороші дні є форма спілкування, наприклад, він ворушить бровами, може іноді посміхнутися, що приносить нам велику радість", - розповів Абдельхак Нурі.
Нагадаємо, що Нурі діагностували невиліковне пошкодження мозку у липні 2017-го року. Тоді під час спарингу із "Вольфсбургом" футболіст знепритомнів під час матчу.