Бывшие послы США в Украине поздравили с 25-й годовщиной установления дипотношений между Украиной и США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Бывшие послы США в Украине поздравили украинцев с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Украиной и США. Обращение было опубликовано на странице Посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.
"В этот день, 23 января, в 1992 году первое Посольство США было открыто в Киеве в помещении бывшего райкома коммунистической партии. С тех пор девять послов были назначены Вашингтоном представлять правительство Соединенных Штатов Америки. Все послы очень хорошо помнят время, проведенное в Украине, и в своих видео присылают поздравления и поддержку Украине со всего мира", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломатические отношения Украины и США за 25 лет в фотографиях
Как сообщал УНН, 4 января отмечалась 25 годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей.