Бывшие послы США в Украине поздравили с 25-й годовщиной установления дипотношений между Украиной и США

"В этот день, 23 января, в 1992 году первое Посольство США было открыто в Киеве в помещении бывшего райкома коммунистической партии. С тех пор девять послов были назначены Вашингтоном представлять правительство Соединенных Штатов Америки. Все послы очень хорошо помнят время, проведенное в Украине, и в своих видео присылают поздравления и поддержку Украине со всего мира", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 4 января отмечалась 25 годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей.