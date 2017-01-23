Колишні посли США в Україні привітали з 25-ю річницею встановлення дипвідносин між Україною та США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишні посли США в Україні привітали українців з 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та США. Звернення було опубліковано на сторінці Посольства США в Україні у Facebook, передає УНН.
“Цього дня, 23 січня, у 1992 році перше Посольство США було відкрито у Києві в приміщенні колишнього райкому комуністичної партії. Відтоді дев’ять послів були призначені Вашингтоном представляти уряд Сполучених Штатів Америки. Усі посли дуже добре пам’ятають час, проведений в Україні, і у своїх відео надсилають вітання та підтримку Україні зі всього світу”, - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, 4 січня відзначалася 25 річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею.