Количество пострадавших в Запорожье после атаки рф возросло до 33, среди них 5 детей
Киев • УНН
В Запорожье количество пострадавших от российской атаки возросло до 33, среди них 5 детей. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.
В Запорожье количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 33, среди них 5 детей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Количество пострадавших увеличилось до 33. Среди них 5 детей
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В результате ударов российских управляемых авиабомб по Запорожью погиблидва человека, десять ранены. Под завалами многоэтажки остаются люди, продолжается спасательная операция.