Количество пострадавших в Днепре после российской атаки возросло до 29

Число пострадавших в результате утренней атаки российских войск на Днепр растет, сообщили в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Днепр: в результате российского ракетного удара предварительно погибли 5 человек, еще 29 - ранены - сообщили в ГСЧС.

По данным Ганжи, четверо из 28 пострадавших – "тяжелые". У людей черепно-мозговые травмы, осколочные поражения, переломы, акубаротравмы, написал Ганжа в соцсетях.

Как указали в ГСЧС, повреждено частное предприятие.

Напомним

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек.

Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти