Количество пострадавших в Днепре после российской атаки возросло до 29
Киев • УНН
После утреннего ракетного удара рф по Днепру погибли 5 человек, а количество раненых возросло до 29. Четверо пострадавших имеют тяжелые травмы.
Число пострадавших в результате утренней атаки российских войск на Днепр растет, сообщили в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Днепр: в результате российского ракетного удара предварительно погибли 5 человек, еще 29 - ранены
По данным Ганжи, четверо из 28 пострадавших – "тяжелые". У людей черепно-мозговые травмы, осколочные поражения, переломы, акубаротравмы, написал Ганжа в соцсетях.
Как указали в ГСЧС, повреждено частное предприятие.
Напомним
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек.
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти29.06.26, 12:59 • 13625 просмотров