Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти

Количество погибших в результате атаки рф в Днепре увеличилось до 5, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

В больнице умер тяжелораненый мужчина. Количество погибших в результате утренней атаки россиян на Днепр увеличилось до пяти - написал Ганжа.

Атака рф на Днепр 29 июня - количество раненых возросло до 21 человека