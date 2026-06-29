Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до пяти
Киев • УНН
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о смерти тяжелораненого мужчины в больнице. Число погибших в результате утренней атаки россиян на Днепр увеличилось до пяти.
Количество погибших в результате атаки рф в Днепре увеличилось до 5, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
В больнице умер тяжелораненый мужчина. Количество погибших в результате утренней атаки россиян на Днепр увеличилось до пяти
Атака рф на Днепр 29 июня - количество раненых возросло до 21 человека29.06.26, 12:45 • 1968 просмотров