Атака рф на Днепр 29 июня - количество раненых возросло до 21 человека
Киев • УНН
После российского удара баллистикой по Днепру 29 июня количество пострадавших увеличилось до 21. Пять человек, среди которых мужчины 22-59 лет, находятся в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате российского удара по Днепру 29 июня увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Пять человек в тяжелом состоянии - это мужчины 22, 33, 54, 58 и 59 лет
Контекст
В понедельник, 29 июня, российские войска нанесли удар по Днепру баллистикой. Было повреждено частное предприятие. По данным мониторинговых Telegram-сообществ, оккупанты выпустили баллистику из ростовской области.
В результате удара погибли 4 человека, также сообщалось о 10 раненых.
Напомним
российские войска нанесли ракетный удар по Берестину в Харьковской области, пострадала 72-летняя женщина.