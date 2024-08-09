Количество пострадавших из-за удара рф по Константиновке возросло до 44, погибли 11 человек - ГСЧС

В результате удара российских войск по Константиновке ракетой Х-38 на данный момент известно об 11 погибших и 44 раненых людях, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Константиновка: сейчас уже 11 погибших и 44 раненых в результате российского удара по городу", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Предварительно известно, что для обстрела оккупанты использовали ракету Х-38. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили, отметили в ГСЧС.

Информация о пострадавших и разрушениях, как указано, будет обновляться.

Ракетний удар рф по Костянтинівці: відомо вже про 11 загиблих, 37 поранених