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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших из-за удара рф по Константиновке возросло до 44, погибли 11 человек - ГСЧС

Количество пострадавших из-за удара рф по Константиновке возросло до 44, погибли 11 человек - ГСЧС

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:26  •  12202 просмотра

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В результате российского обстрела Константиновки ракетой Х-38 погибли 11 человек, 44 ранены. Повреждены частные дома, торговый центр, почта и другие объекты, продолжаются спасательные работы.

В результате удара российских войск по Константиновке ракетой Х-38 на данный момент известно об 11 погибших и 44 раненых людях, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Константиновка: сейчас уже 11 погибших и 44 раненых в результате российского удара по городу", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Предварительно известно, что для обстрела оккупанты использовали ракету Х-38. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили, отметили в ГСЧС.

Информация о пострадавших и разрушениях, как указано, будет обновляться.

Ракетний удар рф по Костянтинівці: відомо вже про 11 загиблих, 37 поранених9 августа 2024, 11:56 • 35303 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kostiantynivkaКонстантиновка
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