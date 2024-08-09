В результате ракетного удара российских войск по Константиновке известно об 11 погибших и 37 раненых людей, под завалами могут быть люди, поисково-спасательная операция продолжается, сообщили в Нацполиции в пятницу, показав кадры с места вражеской атаки, пишет УНН.

По состоянию на 14.35 известно об 11 погибших и 37 раненых людей. На месте обстрела работают все экстренные службы. Под завалами могут находиться люди - сообщили в полиции.

В полиции указали, что сегодня около 11.00 утра российские военные ударили по торговому центру города. Предварительно, враг применил ракету Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей.

Указано, что правоохранители собирают доказательства военного преступления. Парамедики оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуируют в больницы.

По данным полиции, повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

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